İsrail'den Filistinlilere tehdit broşürü

Filistinliler 8 Haziran'da "Milyonluk Kudüs" adı altında Dönüş ve Ablukayı Kırma gösterileri düzenleyecek. İsrail ordusu, gösterilere katlmaması konusunda Filistinlilere tehdit broşürü dağıttı.

"Kendi menfaatiniz için gösterilere katılmayın"

İsrail Ordu Komutanlığı'nın imzası olan broşürlerde, Filistinlilerin gösterilere katılması halinde hayatlarının tehlikeye girebileceği ifadeleri kullanıldı.

"Kendi menfaatiniz için şiddet eylemlerinin yaşandığı gösterilere katılmayın ve Hamas'ın dar çıkarlarına alet olmayın."

30 Mart'tan bu yana 120'den fazla Filistinli şehit oldu

Filistin halkı, Nekse'nin (Toprak Kaybetme Günü) 51. yılı için yarın düzenlenecek "Milyonluk Kudüs" gösterisine hazırlanıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA