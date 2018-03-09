İsrail'den Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale: 1 Filistinli şehit

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını protesto etmek için toplanan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistinliler de İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi. Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus, Cibaliya beldesi ve Gazze'nin doğu bölgelerinde 9 Filistinli yaralandı.

Bir Filistinli göz yaşartıcı gaz nedeniyle baygınlık geçirdi.

1 Filistinli genç şehit oldu

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, El Halil kentinin Ez-Zaviye bölgesinde yaşanan olaylara gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu göğsünden vurulan Filistinli bir gencin şehit olduğunu açıkladı.

Şehit edilen Filistinli genç 24 yaşındaki Muhammed Zeyn Fezza el-Caberi.

Batı Şeria'da 4 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan olaylarda ise 4 Filistinli yaralandı.

Yaralılardan ikisi işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentindeki devlet hastanesine nakledildi. Diğer ikisi de kuzeydeki Nablus kentinde bulunan Rafidiya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı, Yahudi yerleşim birimleri ve ABD'nin Kudüs politikalarına karşı protesto gösterileri düzenlemişti.

Milyonlarca Filistinliye engel

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İşgalci İsrail'in orantısız güç kullanımı

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Trump'ın skandal Kudüs kararı fitili iyice ateşledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Kaynak: AA