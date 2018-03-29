  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail'den Filistinli liderlere ölüm tehdidi

İsrail'den Filistinli liderlere ölüm tehdidi

İsrail, Gazze sınırında olayların tırmanması halinde başta Hamas olmak üzere Filistinli liderleri öldürmekle tehdit etti.

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İsrailden Filistinli liderlere ölüm tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze'deki Filistinli liderlere tehditler savurdu.

Adraee, "Kadınlar ve çocuklar sınır duvarına gönderilirken Hamas liderlerinin Gazze'de saklanmasına izin vermeyiz." dedi.

"Gazze’nin derinliklerinde olanlara cevabı vereceğiz"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar’ın fotoğraflarını paylaşan Adraee, "Gerekirse, sınır duvarında ve aynı zamanda bu şiddetli gösterilerin arkasında duran Gazze’nin derinliklerinde olanlara (Hamas'ın askeri kanadı) cevabı vereceğiz." diye ekledi.

"Öldürülmelerinin masada bulunan seçeneklerden biri"

Öte yandan, bir açıklama yapan İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant da, Filistin Toprak Günü münasebetiyle Gazze sınırında olayların tırmanması halinde Hamas liderlerinin öldürülmelerinin masada bulunan seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

"Savaş zamanında her şey meşrudur"

İsrail’in Walla haber sitesi Galant'ın "Savaş zamanında her şey meşrudur. Hamas herhangi bir hata yaparsa gereken cevabı veririz." dediğini yazdı.

Haberde, Galan’tın ayrıca Hamas’ın sükuneti koruması durumunda, "İsrail’in yaşamalarına izin vereceğini" söylediği de yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, hamas, filistin, Avichay Adraee
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