  • 02 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.031
  • BIST 100440.39
    ALTIN 140.508
Buradasınız : » » İsrail'den Filistinli kadın milletvekiline gözaltı

İsrail'den Filistinli kadın milletvekiline gözaltı

İsrail ordusu, Filistin Yasama Konseyi'nde milletvekili Halide Cerrar'ı Ramallah'ta gözaltına aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailden Filistinli kadın milletvekiline gözaltı

Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir güç, Cerrar'ın Ramallah kentindeki evine baskın düzenleyerek arama yaptı ve ardından Cerrar'ı gözaltına aldı.

İsrail yönetiminden Cerrar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderleri arasında yer alan ve eski bir tutuklu olan Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmasıyla biliniyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Etiketler: israil, gözaltı, filistin, milletvekili
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER