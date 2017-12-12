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Buradasınız : » » İsrail'den Filistinli hastalara insanlık dışı uygulama

İsrail'den Filistinli hastalara insanlık dışı uygulama

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in yıl başından bu yana 9 bin 101 Filistinli hastanın Gazze dışında tedavi görmesine engel olduğunu açıkladı.

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İsrailden Filistinli hastalara insanlık dışı uygulama

İsrail'in yıl başından bu yana 9 bin 101 Filistinli hastanın Gazze dışına çıkarak Batı Şeria ile İsrail hastanelerinde tedavi görmesine engel olduğu bildirildi.

Filistin İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan raporda, "Yıl başından bu yana tedavi için Kudüs, Batı Şeria ve İsrail hastanelerine sevk edilen 9 bin 101 Filistinli hastanın Gazze'den çıkması engellendi." denildi.

Raporda hastaların bazılarının güvenlik sebebiyle bir kısmının da farklı gerekçeler öne sürülerek Gazze dışına çıkarılmadığı vurgulanarak, bazı hastalardan ise refakatçilerinin değiştirilmesinin istendiği aktarıldı.

Söz konusu rakamın Gazzeli hastaların yüzde 46,5'ine karşılık geldiği ifade edilen raporda, İsrail'in 2008-2016 yılları arasında ise yaklaşık 29 bin Filistinli hastanın Gazze dışında tedavi görmesini engellediği belirtildi.

Hastanın ihtiyacı olan tedaviyi alabilmesinin, uluslararası kanunlara göre İsrail'in işgalci bir güç olarak Gazze halkına karşı sorumluluklarından olduğu ancak bunları yerine getirmediği bildirilen raporda, Gazze dışındaki hastanelere sevki gerçekleştirilen hastaların da İsrail tarafından günlük ihlallere maruz kaldığı aktarıldı.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2007'den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.

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