İsrail'den Filistinli göstericilere sert müdahale: 63 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almasıyla başlayan gösteriler dün de devam etti.

İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Batı Şeria ve Gazze'de İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda 62 kişi yaralandı, 104 kişi de atılan göz yaşartıcı gaz bombalardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin'in pek çok kentinde geçen perşembeden bu yana düzenlenen gösterilerde Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." sözlerini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kudüs'te bir Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesinde İsrail polislerinin Filistinli göstericilere müdahalesi sırasında Filistinli bir genç yaralandı.

Filistin Kızılayı ekiplerinin olay yerinde yaralı gence müdahale etti, ancak İsrail polisi, ekibin yaralıyı hastaneye nakletmesine izin vermedi. Yaralı genç daha sonra İsrail Kızıl Davud Yıldızı ekipleri tarafından polis eşliğinde Batı Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesine nakledildi.

Kaynak: AA