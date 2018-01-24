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Buradasınız : » » İsrail'den Filistinli cesur kız Temimi'ye destek veren şairin eserlerine yasak

İsrail'den Filistinli cesur kız Temimi'ye destek veren şairin eserlerine yasak

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Filistinli Temimi'yi destekleyen Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmaması talimatını verdi.

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İsrailden Filistinli cesur kız Temimiye destek veren şairin eserlerine yasak

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 16 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ile dayanışma içinde olduğunu gösteren Yehonatan Geffen'in şarkı ve şiirlerinin yayımlanmasını, onunla röportaj yapılmasını yasakladı.

İsrail hükümetinin Hukuk Müsteşarı Avichai Mandelbli ise Liberman'ın talimatını "radyo yayınının içeriğine müdahale" olarak nitelendirdi.

Mandelbli, Savunma Bakanının böyle bir yetkisinin olmadığını kaydetti.

Yahudi aktivist ve şair Yehonatan Geffen, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayımladığı bir şiirle Ahed et-Temimi'ye destek veren tutumunu ortaya koymuştu.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: ahed temimi, israil, filistin, Yehonatan Geffen
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