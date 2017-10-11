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Buradasınız : » » İsrail'den Filistin köyüne "ezan yasağı"

İsrail'den Filistin köyüne "ezan yasağı"

İsrail'in Batı Şeria'nın güneyindeki bir köyde, "Yahudi yerleşimcilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle" camiden hoparlörlerle ezan okunmasını yasakladığı bildirildi.

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İsrailden Filistin köyüne &quot;ezan yasağı&quot;

İsrail'in Batı Şeria'nın güneyindeki bir köyde, "Yahudi yerleşimcilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle" camiden hoparlörlerle ezan okunmasını yasakladığı bildirildi.

El-Halil'in güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin el-Halil'in güneyindeki Musafir Yatta bölgesindeki Et-Tuvani köyüne baskın düzenleyerek, "şifahen" köy camisinden hoparlörlerle ezan okunmasını yasakladıklarını bildirdiklerini söyledi.

İsrail askerlerinin, yasağa uyulmadığı takdirde köye ikinci kez baskın düzenleme tehdidinde bulunduklarını ifade eden Cebur, Et-Tuvani köyünün, Ma'on Yahudi yerleşim birimine yakınlığı nedeniyle İsrail askerleri ile yerleşimcilerin provakasyonlarına maruz kaldığını kaydetti.

Musafir Yatta bölgesi "C" bölgesinde yer alıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi Filistinlilerin C bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkansız kılıyor. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te 200 bini aşkın, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail'in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Etiketler: israil, filistin, ezan yasağı
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