İsrail'den Filistin kanalı Al-Quds'e yasak

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 3 Temmuz'da aldığı karara istinaden, İsrail'in terörle mücadele yasası gereği Al-Quds TV'nin ülkedeki çalışmalarının yasaklandığı belirtildi.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulmuştu.

Kaynak: AA