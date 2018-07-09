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İsrail'den Filistin kanalı Al-Quds'e yasak

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkede faaliyet göstermesini yasakladı.

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İsrailden Filistin kanalı Al-Qudse yasak

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 3 Temmuz'da aldığı karara istinaden, İsrail'in terörle mücadele yasası gereği Al-Quds TV'nin ülkedeki çalışmalarının yasaklandığı belirtildi.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: lübnan, israil, filistin kanalı, filistin, Al-Quds
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