İsrail'den Ebru Özkan'ın tahliyesine itiraz

Ebru Özkan 11 Haziran'da İsrail'den çıkarken havaalanında gözaltına alındı.
Tahliyesine karar verildi
Hamas'a yardım etmenin de aralarında olduğu 4 farklı suçlamayla hakim karşısına çıkarıldı. 1 ay sonra hakkında şartlı tahliye kararı verildi.
Savcılığın bugün Türkiye saatiyle saat 17.00’ye kadar itiraz etmemesi durumunda karar yürürlüğe girecekti.
Savcılık itiraz etti
Özkan dava bitene kadar haftada iki gün karakola gidip imza vermek şartıyla serbest bırakılacaktı.
Ama askeri savcılıktan mahkemenin Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz geldi.
4 asılsız suçlama
İsrail savcılığının hazırladığı iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve ülkenin düzenini bozmak" gibi 4 ayrı suçlama yöneltilmişti. Özkan bütün suçlamaları reddetti.
Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonrasında İstanbul'a dönüşü öncesinde havalimanında gözaltına alınmıştı.
Kaynak: TRT Haber