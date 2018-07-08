İsrail'den Ebru Özkan'a 4 ayrı suçlama

İsrail savcılığının, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili iddianameyi hazırladığı bildirildi.

Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse iddianameyle ilgili bilgileri paylaştı.

Bugün ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Ebru Özkan'a 4 ayrı suçlama

İddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltildi.

Özkan, suçlamaları reddederek ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade etti.

Mahkeme savcılığın hazırladığı iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan'ın gözaltı süresini bir gün daha uzattı.

Yarın görülmesi beklenen duruşmada mahkemenin, yasal işlemlerin tamamlanmasına kadar Özkan'ın tutuklu ya da ev hapsinde kalmasıyla ilgili karar vereceği tahmin ediliyor.

Duruşmaya Büyükelçilik yetkilileri de katıldı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerinin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu ifade eden Hamayse, Natanya kenti yakınlarındaki HaSharon Hapishanesi'nde tutuklu olan Özkan'ın bugün kuzeydeki Hayfa kenti yakınlarında bulunan Celme (Kişon) Hapishanesi'ne nakledildiğini sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA