İsrail'den binlerce sivili katleden Myanmar'a silah satışı

İsrail hükümetinin, Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin sivillere yönelik katliam ve zulümlerine rağmen bu ülkeye silah satmaya devam etmesi tepki çekiyor.

İnsan hakları aktivistleri tarafından İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Tel Aviv yönetiminin Myanmar'a silah satışını durdurması talep edildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, bugün konuyu görüşmek üzere toplanan mahkemeye, İsrail devletini temsilen katılan Shosh Shmueli isimli avukat, "Mahkeme, İsrail'in dış işlerine karışmamalı." dedi.

İsrail hükümetinden de silah satışının durdurulacağına dair şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Myanmar'a silah satışının durdurulması için İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi'ne başvuran insan hakları aktivistlerinin avukatı Eitay Mack, Avrupa Birliği ve ABD'nin Myanmar'a silah ambargosu koymasına rağmen İsrail'in silah satışına devam etmesini eleştirdi.

Mahkemeden konuyla ilgilili yakında bir karar çıkması bekleniyor.

Myanmar ordusu binlerce sivili katletti

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 436 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin uydulardan aldığı görüntülerde de Arakan'da Müslümanlara ait köylerden en az 200'ünün yakılarak yok edildiği tespit edildi. Ancak yakılan köy sayısının açıklanandan daha fazla olmasından endişe ediliyor.