İsrail'den bin 400 yeni konutun inşa edilmesine onay

İsrail hükümetinin, 2017'nin ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde bin 400 yeni konutun inşa edilmesini onayladığı bildirildi.

İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, partisi Yisrael Beyteynu'nun (Evimiz İsrail) başkent Tel Aviv'de düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "2017'nin ilk yarısında Yahuda ve Samarra'da (Talmudik Batı Şeria) bin 400 yeni konutun inşa edilmesi kararı onaylandı." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Haberde Liberman'ın bu konutların 2000 yılından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen konutlarla karşılaştırıldığını belirttiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilecek olan Yahudi yerleşim birimleri ve yeni konut inşası Savunma Bakanlığı'nın onayından geçmesi gerekiyor.

İsrail yönetimi geçen hafta pazartesi günü, "Amona" yerleşim biriminden tahliye edilen Yahudiler için Batı Şeria'da kurulacak yeni yerleşim biriminin inşatına başladığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen yaptığı bir konuşmada, "Hiçbir İsrail hükümeti benim hükümetim kadar yerleşim birimleri için hizmet etmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.