İsrail'den Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere göstermelik müdahale

Uluslararası toplumdan gelen eleştirilere göstermelik kararlarla cevap veren İsrail Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz Şubat ayında Batı Şeria'da yasa dışı yollarla inşa edilen 15 evin tahliye edilmesi kararını vermiş, tahliye için son tarih olarak 15 Haziran'ı göstermişti.

İsrail polisi, 15 evdeki Yahudi yerleşimciyi bugün tahliye etti.

Kararı protesto eden yaklaşık 2 bin kişilik grup, yerleşimcilere destek verdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da şu an 600 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası toplumun çoğu ise bu yerleşimleri yasa dışı görüyor.

Kaynak: AFP, Reuters