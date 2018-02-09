İsrail'den Batı Şeria ve Gazze sınırındaki gösterilere müdahale: 48 yaralı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ikisi ağır olmak üzere 27 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteri düzenleyen Filistinlilere de müdahale etti. 21 kişi yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.

İsrail askerleri, bugün Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanarak ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli gençlere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Kaynak: AA