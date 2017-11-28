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Buradasınız : » » İsrail'deki 'tartışmalı yasa tasarısı' meclisten geçti

İsrail'deki 'tartışmalı yasa tasarısı' meclisten geçti

İsrail'de Başbakan Netanyahu'yu koruyacak tartışmalı yasa tasarısı meclise sunuldu ve ilk oylamada kabul edildi.

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İsraildeki tartışmalı yasa tasarısı meclisten geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hakkında yürütülen yolsuzluk davasında yargılanmaktan kurtarabileceği ifade edilen tartışmalı yasa tasarısı meclise sunularak ilk oylamada geçti.

İktidar ve muhalefet başta olmak üzere ülkede ciddi tartışmalara yol açan ve Netanyahu'yu, hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen yolsuzluk davasında yargılanmaktan kurtarmak amacıyla hazırlandığı iddia edilen tasarının, Genel Kurulda 37 oya karşı 46 oyla kabul edildi.

Haaretz gazetesine göre, yasa tasarısı İsrail polisine, önemli isimlerle yaptığı soruşturmalarda sadece elindeki delilleri Başsavcılığa sunmasına imkan tanıyor. Tasarıya göre, İsrail polisi yalnızca sıradan vatandaşlarla yürüttüğü soruşturmalarla ilgili Başsavcıya tavsiyelerini sunabilecek ancak bunların da yayımlanmasına yasak getirilecek.

İsrail parlamentosu iç tüzüğüne göre bir yasa tasarısının kanunlaşması için üç farklı oturumda oylamaya sunulması ve oy çokluğuyla kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
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