  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İsrail'deki 'Şabat Krizi' son buldu

İsrail'deki 'Şabat Krizi' son buldu

İsrail'de geçen hafta başlayan ve Sağlık Bakanı Litzman'ın istifasıyla zirveye çıkan "Şabat Krizi" Başbakan Netanyahu’nun devreye girmesiyle sona erdi.

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İsraildeki Şabat Krizi son buldu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, "Likud partisi liderliğindeki İsrail hükümeti, İsrail için en iyi olanıdır. Koalisyon güçlü ve istikrarlıdır, vatandaşlarımız için birlikteliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

İsrail basınında çıkan haberlere göre Netanyahu, koalisyondaki dindar Yahudileri temsil eden Şas Partisi Başkanı ve İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Birleşik Tevrat Partisi Başkanı Yaakov Litzman ile dün akşam bir araya geldi.

Liderler arasındaki görüşmede, Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve resmi tatil olan cumartesi (Şabat) günü ile ilgili ülkede geçerli olan durumun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

İsrail devlet radyosunun haberinde ise anlaşma gereği cumartesi günleri çalışma konusunda bir dizi düzenleme yapılacağı aktarıldı. 

Ülkedeki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden iki partiden biri ve koalisyon ortağı olan Yahudi Birleşik Tevrat Partisi Başkanı Litzman, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Devlet Demiryolları Şirketi'nin Tevrat'a göre cumartesi günü çalışma yasağını ihlal ederek 100 Yahudi işçiyle bakım ve onarım çalışmalarına devam etmesini protesto etmiş ve dün Sağlık Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu, İsrail parlamentosunun dünkü toplantısında, Sağlık Bakanı Litzman'ın istifasından üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Kaynak:AA 

Etiketler: yahudiler, şabat krizi, litzman, israil bakan, cumartesi yasağı
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