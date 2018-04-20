İsrail'deki Filistinlilerden Nekbe gösterisi

İsrail'deki Hayfa kentinin güneyindeki Atlit köyünde "Sizin (İsraillilerin) bağımsızlık gününüz, bizim Nekbe (Büyük Felaket) günümüz" adı altında yapılan gösteriye, siyasi hareketlerden ve halk komitelerinden binlerce Filistinli katıldı.

"Dönüş hakkından dönüş yok" yazılı dövizler taşıyan Filistinliler, "Başkenti Kudüs olan Filistin" sloganları attı.

Gösteri sırasında İsrail polisinin de yollara barikatlar kurduğu gözlendi.

Hayfa'nın 12 kilometre güneyinde bulunan Atlit'in Filistinli sakinleri, 1948 yılında zorla göç ettirilmiş, yerlerine İsrailliler yerleştirilmişti.

İsrail'de yaşayan Filistinliler, her yıl Nekbe'nin yıl dönümünde dönüş hakkına dikkati çekmek için zorla göç ettirildikleri köylerde gösteri düzenliyor.

Filistin raporları, 1948 yılında 531 köyün etnik temizliğe maruz kaldığı ve yıkıldığı bilgisini veriyor.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

Nekbe yani Büyük Felaket nedir?

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan Nekbe (Büyük Felaket), 70 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi, sistematik katliamlarla binlerce Filistinli öldürüldü, bir milyona yakın kişi vatanından sürüldü, 675 köy yok edildi ve bazı kentler Yahudileştirildi.

Nekbe'den bu yana işgali genişleten İsrail, şu an 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler ise bu alanın sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

İsrail ayrıca 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarına devam ediyor.

Yüz binlerce Filistinlinin yurtlarından sürülerek bir günde "mülteci" konumuna düştüğü günü Nekbe olarak adlandıran ilk kişi ise, Arap ulusalcılığının en önemli teorisyenlerinden Suriyeli tarihçi Konstantin Zurayk olarak biliniyor.

Zurayk'ın "Nekbe Ne Anlama Gelir?" adlı kitabının yayınlanmasının ardından bu isim 15 Mayıs'la özdeşleşti. Dünyanın dört bir yanında her 15 Mayıs'ta Nekbe protestoları düzenleniyor.

Kaynak: AA