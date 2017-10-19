İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale: 120 gözaltı

Kudüs'te binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail polisi 120 Yahudi'yi gözaltına aldı.

Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, bir haftadır ülke çapında düzenledikleri gösterilerle zorunlu askerlik hizmetini protesto ediyor.

Zorunlu askerliğin erkekler için üç, kadınlar için iki buçuk yıl olduğu İsrail'deki Haredi Yahudiler'i, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'ün Mea Şerim mahallesinde bazı yolları trafiğe kapatarak çöp kovalarını ateşe verdi. Öğleden sonra başlayan gösteriler akşam saatlerinde de devam etti.

İsrail Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gösterilere polisin müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

Göstericilerin şehirdeki tramvay yolunu da kapatmaya çalıştıklarını söyleyen Rosenfeld, "Kudüs'te bazı ana yolları kapatarak düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan 120 kişi gözaltına alındı. Farklı bölgelere konuşlanan polis birimleri olaylara müdahale etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'de askere gitmeyi reddeden Harediler sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

Kaynak: AA