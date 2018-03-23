İsrail'de zorunlu askerlik gerginliği devam ediyor

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Haredi) bir grup asker firarisi Yahudi gençlerin gözaltına alınmasını protesto etmek için Tel Aviv yakınında Beni Burak ilçesinde bir otoyolu trafiğe kapattı.

Göstericilerden 20'si gözaltına alındı.

İki gencin gözaltına alınması protestoları şiddetlendirdi

Beni Burak ve Kudüs'te, askerlik yoklama kağıtları geldiği halde muafiyet talebinde bulunmayan Ultra-Ortodoks iki gencin gözaltına alındığı mart ayı başından bu yana gösteriler düzenleniyor.

4 yıl önce Knesset'ten geçti

İsrail Parlamentosu Knesset, 2014'te, Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını ve böylece asker sayısının artırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Son olarak ülkedeki "askerlik krizi" Başbakan Binyamin Netanyahu ile Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) liderleri arasında 11 Mart'ta yapılan toplantı ile çözülmüştü.

Toplantıda, Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden iki partinin, 2019 bütçesini onaylamak için "Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının parlamentodan geçmesi" şartı kabul edilmişti.

Kaynak: AA