  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İsrail'de yolsuzluk davası

İsrail'de yolsuzluk davası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerin de aralarında olduğu altı İsrail vatandaşı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

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İsrailde yolsuzluk davası

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Mali yolsuzluğa karıştığı şüphesiyle" altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan bazılarının kamu görevlisi olduğu belirtilen açıklamada, soruşturmanın İsrail Devlet Savcısı'nın nezaretinde Vergi Dairesi ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Kurumu ile işbirliği içerisinde yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca devam eden soruşturmayla ilgili bu aşamada daha fazla bilgi verilmeyeceği ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise söz konusu gözaltıların Netanyahu'nun da adının karıştığı "Almanya'dan satın alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında" gerçekleştirildiği ve gözaltına alınan kişilerden bazılarının "Netanyahu ile bağlantılı" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Almanya'dan satın aldığı denizaltılarda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ilgili İsrail'de soruşturma açılmıştı.

İsrail polisi Netanyahu hakkında aylardır farklı konularda yolsuzluk soruşturması yürütüyor ancak henüz mahkemeye bir iddianame sunmadı.

Etiketler: israil, yolsuzluk davası
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