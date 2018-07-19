İsrail'de savaş ilan etme yetkisi el değiştirdi

İsrail parlamentosunda alınan kararla şavaş ilanı yetkisi hakkındaki yasa değişti. Yasa öncesi İsrail'de başbakan, savunma bakanıyla birlikte -ek yetki arayışına girmeksizin- savaş ilan edebiliyordu. Ancak İsrail parlamentosu (Knesset), bu yetkiyle ilgili yasada değişikliğe gittiğini duyurdu.

Savaş ilanı yetkisi güvenlik kabinesine devredildi

Knesset Basın Sözcülüğü'ne göre milletvekillerinin çoğunluğu, savaş ilan etme yetkisini güvenlik kabinesine devreden yeni yasanın lehinde oy kullandı.

Yasa değişikliğinde, ''Savaş başlatmak ya da savaş çıkarma ihtimali yüksek olan önemli bir askeri eylemde bulunmak yönünde kararın, mümkün olduğu kadar geniş bir heyete emanet edilmesi açısından, bir bakanlar kurulu tarafından alınması uygundur'' denildi.

Güvenlik kabinesi

İsrail'de 2001'de tesis edilen "güvenlik kabinesi"nde başbakan ile savunma, dışişleri, maliye, iç güvenlik ve adalet bakanları var. Başbakan isterse güvenlik kabinesine başka bakanlar da katılabiliyor.

Knesset'in ikisi birbirinden şahin Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan savaş ilanı yetkisi alması, İsrail'in Suriye üzerinden İran'la savaşa tutuşmanın eşiğinde bulunduğu bir döneme denk geldi.

30 Nisan'da Knesset'te kabul edilen ve kabine onayı gerekmeksizin savaş ilanı yetkisini savunma bakanı ile başbakana veren yasada, bu ikilinin "minimum sayıda kabine üyesinin toplanmasını bekleme seçeneğinin olmadığı olağan dışı durumlarda savaş ilan edebileceği" belirtilmişti.

30 Nisan'da Knesset'te kabul edilen yasa, başbakanın aynı zamanda savunma bakanı görevini de üstlenmesi halinde tek başına savaş ilan edebilmesini öngörüyordu. Bu yüzden Netanyahu'nun Liberman'ı görevden alıp savunma bakanı koltuğuna da oturmayı planladığı vurgulanıyordu.

Kaynak: Times of Israel