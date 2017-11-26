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Buradasınız : » » İsrail'de 'Şabat' krizi istifa getirdi

İsrail'de 'Şabat' krizi istifa getirdi

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, kutsal sayılan cumartesi günü çalışma yasağına uyulmaması nedeniyle istifa etti.

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İsrailde Şabat krizi istifa getirdi

İsrail'de tartışmalara yol açan Cumartesi yasağı krize neden oldu.

Yahudi Birleşik Tevrat Partisi Başkanı Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, "Cumartesi (Şabat) gününün hürmetinin ihlal edildiği" gerekçesiyle bakanlık görevinden istifa etti.

Litzman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kendisi arasında yapılan tüm arabuluculuk girişimlerine rağmen istifasını sundu.

“Şabat Krizi” 1976’da İzak Rabin liderliğindeki İsrail hükümeti ile 1999 yılında Ehud Barak liderliğindeki İsrail hükümetinin dağılmasına neden olmuştu.

Son kriz, Netanyahu hükümeti iktidarı da bu nedenle yıkılabilir yorumlarına neden oldu.

Litzman, İsrail Devlet Demiryolları Şirketi’nin Tevrat’a göre Cumartesi günü çalışma yasağını ihlal ederek 100 kişilik Yahudi işçi grubuyla bakım ve onarım çalışmalarına devam etmesini protesto etmişti.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: cumartesi yasağı, israil, şabat, litzman, Netanyahu
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