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İsrail'de kutlama Gazze'de katliam

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından pek çok İsrailli sokaklarda kutlama yaptı.

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ABD, büyükelçilik binasını Tel Aviv’den İsrail’in başkenti olarak tanıdığı Kudüs’e resmen taşıdı.

Gazze şeridinin bir yanında İsrail askerleri bu kararı protesto eden silahsız Filistinlileri şehit ederken, sınırın birkaç kilometre ötedeki diğer tarafında İsrail vatandaşları, ABD'nin Kudüs hamlesini kutluyor.

Kutlama yapan İsraillilerden biri, "Kudüs’ün İsrail başkenti olarak tanınması tüm dünya için çok önemli" dedi.

TRT World'e konuşan bir başka İsrailli ise, ABD'nin bu kararını "ustaca yapılmış politik bir numara" olarak niteledi.

"Bu, ABD’deki sağcı Hristiyanların ve onların Mesihine ait tek devlet düşüncesini sürdürebilmek için ülkemiz İsrail’in barışını ve güvenliğini tehlikeye sokarak ustaca yapılmış politik bir numara."

Etiketler: kutlama, kudüs, israil, gazze, büyükelçilik, abd
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