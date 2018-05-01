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Buradasınız : » » İsrail'de "ırkçı" yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

İsrail'de "ırkçı" yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

İsrail Parlamentosu (Knesset), "İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti" olarak tanımlayan yasa tasarısının hazırlık okumasını onadı.

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İsrailde &quot;ırkçı&quot; yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

"İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti" olarak tanıyan yasa tasarısının İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) 64 evet, 50 hayır oyuyla ilk okuması yapıldı. Knesset Basın Ofisi'nden yazılı açıklama geldi. 

Yasa tasarısına göre İsrail'in Yahudi halkının ulusal vatanı olarak konumu ve Yahudi halkının vatanlarında kendi kaderini tayin hakkı pekiştirildi. Kudüs "İsrail'in başkenti" olarak tanımlandı ve resmi dil İbranice olarak yer aldı.

Tasarı ayrıca İbrani takvimin resmi takvim olmasını, bağımsızlık günü ve Yahudi bayramlarının da resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor.

Tasarının hazırlanmasını sağlayan vekillerden Avi Dichter tasarının "gelecek nesillere bıraktıkları bir güvence belgesi" olduğunu savundu.

"Bu ırkçılık değilse ırkçılık ne demek bilmiyorum"

Knesset'teki Arap milletvekili Ahmed et-Tibi ise tasarıya tepki göstererek, "ırkçı" dedi.

"Tasarı, iki tür vatandaşı öngörüyor. Hakları bulunan Yahudiler ile kalmalarına izin verilen ancak hakları bulunmayan diğer grup. Ayrıca tasarı sadece Yahudilere yaşayacakları köyleri belirliyor. Bu ırkçılık değilse ırkçılık ne demek bilmiyorum."

"Siyonistlerin temsilcisi olabilir"

Arap milletvekili Hanin Zubi de, "Bu devlet, 70 yıldır demokratik bir devlet değil, Yahudi devleti olmayı seçiyor." diye konuştu.

İsrail'in yasa tasarısıyla tüm Yahudilerin temsilcisi gibi kendisini dayatmaya çalıştığını söyleyen Zubi, İsrail'in dünyadaki Yahudiler adına konuşamayacağını, sadece Siyonistlerin temsilcisi olabileceğini sözlerine ekledi.

Yasa tasarısı nasıl kabul ediliyor?

İsrail yasalarına göre parlamentoda bir tasarının kabul edilmesi için belli aşamaları var.

Parlamentoya sunulacak tasarı, öncelikle Yasamadan Sorumlu Bakanlık Komitesi tarafından kabul ediliyor ve Komite tarafından onaylanan tasarı daha sonra Knesset Genel Kurulu'na sunuluyor.

Ardından tasarının yürürlüğe girmesi için Knesset'te "üç okuma" yapılması ve bu üç okuma da onaylanması gerekiyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yahudi, Knesset, israil
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