İsrail'de Donald Trump etkisi: 2 bin 500 yeni konut

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesine onay verdi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da 2 bin 500 konutun inşa edilmesinin onaylandığı belirtilerek, "İnşa ediyoruz ve inşaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde, bu konutların çoğunluğunun, büyük Yahudi yerleşim birimleri Meali Adomim, Goş Atsiyon ve Arail'de inşa edileceği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın da konutlarla ilgili "Yahuda ve Samara'da (Batı Şeria) doğal hayata dönüyoruz." değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen haberde, 100 yeni konutun da Ramallah yakınlarındaki Beit-El Yahudi yerleşim biriminde inşa edileceği bildirildi.

Trump'ın göreve gelmesinden sonra ikinci karar

Netanyahu, pazar günü toplanan bakanlar kurulunda aldığı kararla, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini durduran bütün şartları kaldırmıştı.

İsrail bununla birlikte, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana, konuyla ilgili ikinci kararı olmuş oldu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.

Komite Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini bildirmişti.