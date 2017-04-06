  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail'de Arapların evlerinin yıkılmasını hızlandıracak düzenleme

İsrail'de Arapların evlerinin yıkılmasını hızlandıracak düzenleme

İsrail Parlamentosu Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" yasasındaki düzenlemeyi onayladı.

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İsrailde Arapların evlerinin yıkılmasını hızlandıracak düzenleme

İsrail Parlamentosu Knesset kanalının haberine göre, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen düzenleme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katıldığı ikinci ve üçüncü oylamalarda 33’e karşı 43 oyla kabul edildi.

İsrail'in, planlama ve inşa yasasında düzenlemeler yaparak, mahkemelerin yıkım emirlerini dondurma yetkilerini sınırlamayı, yasanın uygulanması yönündeki yetkileri devlete bağlı bölge komitelerine nakletmeyi ve "ruhsatsız" evlerin sahiplerine devamlı olarak yüksek miktarlarda para cezası uygulamayı hedeflediği belirtiliyor.

"Bu yasa, aşırı sağcı hükümetin gerçek yüzünü ortaya koyuyor"

Knesset’teki Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekili Yusuf Cebarin, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu planlama ve inşa yasasındaki yeni düzenlemeyi "keyfi" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Bu yasa, demokratik olmayan, ırkçı kanunları yasallaştırmakta maharetli aşırı sağcı hükümetin gerçek yüzünü ortaya koyuyor."

"Bugün, İsrail parlamentosunun tarihindeki kara bir gündür"

Arap milletvekillerinden Abdullah Ebu Maruf da açıklamasında "parlamentonun, Arap vatandaşlara yönelik zalim ve ırkçı bir düzenlemeyi onayladığını" belirterek, "Bugün İsrail parlamentosunun tarihindeki kara bir gündür." ifadesini kullandı.

Ebu Maruf, Arapların yaşadıkları bölgeleri terk etmelerini hedefleyen bu düzenlemenin Arap köylerindeki yıkım sürecini hızlandıracağını ve fahiş para cezaları dayatılmasına yol açacağını aktardı.

Etiketler: İsrail Parlamentosu, Knesset, planlama ve inşa yasası
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