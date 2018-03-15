İsrail'de 2019 bütçesi onaylandı

İsrail'in koalisyon hükümetinde krize neden olan 2019 bütçesinin bu sabah meclisten (Knesset) onay aldığı bildirildi.

Knesset Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 479,6 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 140 milyar dolar) olarak belirlenen 2019 bütçesinin 54'e karşı 62 oyla kabul edildiği belirtildi.

Oylama öncesi genel kurulda konuşan Maliye Bakanı Moşe Kahlon, "Toplumsal değerlerimizi ve ulusal önceliklerimi yansıtan bu durum, İsrail tarihinde bir ilktir" dedi.

Muhalefetteki Siyonist Blok Lideri İshak Herzog ise Kahlon'un konuşmasına yaptığı yorumda, "2019 bütçesinin 2018'in Mart ayında meclisten geçirilmesi ciddiyetsizliği ve hatta hükümetin kendine olan güven eksikliğini gösteriyor" diye konuştu.

Bütçede "aslan payı orduya"

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2019 bütçesi işgali kökleştiriyor, Yahudi yerleşim birimlerine yoğunlaştırıyor ve Arap vatandaşlara yönelik ayrımcılığı derinleştiriyor. Aynı zamanda kamu kaynaklarının toplumsal dağıtımında adaleti gözetmiyor" denildi.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı koalisyon hükümetinin 2019 bütçesinde "aslan payını" orduya ve Yahudi yerleşim birimlerine ayırdığına dikkat çekilerek, söz konusu bütçenin adaletten yoksun olduğu ve Arap vatandaşları görmezden geldiği kaydedildi.

Dindar Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri bütçeyi onaylamak için Ultra-Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının onaylanmasını şart koşuyordu.

Buna karşın koalisyondaki İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) Partisi Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise daha önce yaptığı açıklama ile Haredileri askerlik hizmetinden muaf tutan yasa tasarısını reddettiğini ifade etmişti.

İsrail Maliye Bakanı ve koalisyondaki Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon da Tel Aviv'de düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı konuşmada, Mart ayının sonundaki Pessah bayramına kadar 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısının onaylanmaması durumunda istifa tehdidinde bulunmuştu.

Koalisyon hükümeti partileri de iki gün önce Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının oylanması konusunda anlaşmıştı.

İsrail basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, koalisyonu oluşturan partilerin, ilgili yasa tasarısına koalisyona zarar vermeden uygun gördükleri şekliyle oy verme kararı aldığı, bu sayede ülkenin erken seçimden kurtarıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA