İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Akdeniz planı için toplandı

Lefkoşa'da salı günü gerçekleşen üçlü zirveden sonra açıklama yapan Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, "Bölgede barış ve istikrar vizyonumuzu hakikatte de uygulamaya koyuyoruz" derken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Akdeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz ve güçlerimizi bu yüzden birleştiriyoruz" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Bölgedeki demokratik devletler olarak aynı vizyonu paylaşıyoruz" dedi. "Üç demokrasi arasında büyük bir ittifak kurduklarını" söyleyen Netanyahu, "Yalnızca birkaç yıl geriye baktığımızda, ülkelerimiz arasında böylesine sıcak, yakın ve doğrudan bir ilişkinin olmaması anlaşılır gibi değil" diye konuştu.

Görüşmelerde ayrıca Suriye'deki ve genel olarak Ortadoğu'daki durumun da ele alındığı bildirildi.

Doğu Akdeniz doğalgazı Avrupa'ya taşınacak

2016 yılından beri dördüncü kez bir araya gelen üç liderin gerçekleştirdiği zirvenin ana gündem maddesinin Akdeniz'in doğusundan Avrupa'ya uzanması planlanan doğalgaz boru hattı olduğu belirtildi.

"EastMed" boru hattı vasıtasıyla 2025 yılına kadar İsrail ve Kıbrıs doğalgazının İtalya'ya kadar aktarılması öngörülüyor.

Diğer yandan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın, yakın gelecekte elektrik ve telekomünikasyon ağlarını birbirleriyle birleştirmeyi planladıkları açıklandı.

Üç Akdeniz ülkesi, birbirlerine son yıllarda giderek yakınlaşmış ve özellikle de askeri alandaki iş birliklerini geliştirmişlerdi.

Kaynak: AP