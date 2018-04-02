İsrail ve Birleşmiş Milletler, Afrikalı mülteciler için anlaştı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve BM'nin anlaşması doğrultusunda 16 bin Afrikalı sığınmacı batılı ülkelere gönderilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in göçmenleri Afrika'ya sürgün etme planının iptal edildiği belirtildi.

"Ya gönüllü ayrıl ya da hapse gir"

İsrail, sığınmacılara 3 bin 500 dolar ve bilet karşılığı gönüllü olarak ülkeyi terk edip kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gitme, aksi halde süresiz hapis cezası seçeneklerini sunuyor.

Knesset'ten geçen yasada, 31 Mart'a kadar İsrail'den çıkmayı kabul etmeyenlerin, bu tarihten itibaren hapse atılması öngörülüyor.

Yerel basındaki haberlere göre ise İsrail, 7 Eritreliyi hapse göndererek bu uygulamaya şimdiden başladı.

Kaçtıkları ülkelere geri gönderilmekten ve öldürülmekten korkuyorlar

Yasa dışı sığınmacıların birçoğu üçüncü bir ülkeye gitseler dahi sonunda kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten korkuyor. Bu zorlayıcı yasa çıkmadan önce yaklaşık 20 bin kişi, İsrail'in "gönüllü çıkış programı" kapsamında son 4 yılda sınır dışı edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden, İsrail Göç İdaresi'nin 2013'e kadar neredeyse tüm Sudan ve Eritreli göçmenlerin sığınma taleplerini reddettiği belirtildi.

İsrail'e 2013'ten 2017 ortalarına kadar 12 bin 437 kişinin sığınma talebinde bulunduğu, bunlardan 7 bin 437'sinin geçen Haziran ayına kadar yanıt beklediği, diğer taleplerin ise neredeyse tamamının reddedildiği aktarıldı.

Kaynak: Reuters