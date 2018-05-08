İsrail ve ABD'nin provokasyonlarına direnen Filistin'e 50 ülkeden destek

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler yapıyor.

Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep ediyorlar.

50 ülkede Filistin'e destek çadırı

Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti ve Uluslararası Geri Dönüş Kampanyası, Gazze'nin doğu sınırında kurulan merkezi "çadırın" açılışını gerçekleştirdi.

Merkezi çadırın kurulmasıyla eş zamanlı olarak Filistin meselesine destek amacıyla 50 ülkede de benzer çadırlar kuruldu.

"Zorluklara rağmen devam"

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, bunun dünyanın hür insanlarının Filistin meselesine verdiği desteği gösterdiğini söyledi.

"Dönüş yürüyüşü, tüm zorluklara ve alınan yaralara rağmen devam edecek."

Nekbe gününe kadar sürecek

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş ise Mısır, Türkiye, İran, Tunus ve Irak gibi ABD'nin Kudüs kararına karşı olan ve Filistin'e destek veren ülkelere teşekkür etti.

Tüm Arap ülkeleri ile Latin Amerika'daki Hristiyanlara da teşekkür eden Batş, dönüş yürüyüşü gösterilerini, "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü nedir?

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Bilanço ağır: 52 Filistinli can verdi, 8 bini yaralandı

İsrail askerleri, gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli öldürdü, yaklaşık 8 bin Filistinliyi de yaraladı.

Washington'un Kudüs provokasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını söyledi ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdi.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales de Tel Aviv Büyükelçiliklerini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak: AA