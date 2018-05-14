İsrail uçakları, Filistinlilerin dönüş kamplarına saldırdı

Görgü tanıkları, bir kişinin Jabalya'da, bir kişinin de Han Yunus'un doğusundaki Abasan Al-Jadida'da yaralandığını belirtti.
- Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanıyor
- Büyükelçiler, İsrail'in kutlamalarına katılmıyorlar
- Gazze'de protesto gösterileri başladı
53 Filistinli öldürüldü
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.
- Ramallah'ta Nekbe tanığı otobüsler protestoda
- İsrail gösteriler için alarm durumuna geçti
- ABD’nin Kudüs kararı 46 ülkede protesto edilecek
İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başından beri aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürülürken, yaklaşık 9 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.
Kaynak: İHA