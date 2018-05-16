İsrail, Türk Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Türkiye, Gazze'de yaşanan katliama karşı İsrail'e tepkisini diplomatik yollarla da gösterdi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'a "evine dön" diyen Ankara, daha sonra da İsrail'in İstanbul Başkonsolosu'nun ülkesine dönmesini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Naeh'e Türkiye'den ayrılırken farklı bir muamele uygulandığını öne sürdü.

Bundan duyduğu rahatsızlığı da Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak iletti.

"Tükiye'den ayrıl" denildi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edildi.

Kendisine bir süreliğine ülkesine dönmesinin uygun olacağı söylendi.

Ankara'dan bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, havalimanındaki VIP alanını kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptırdı.

Rutin güvenlik kontrollerinden geçti

Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen ve burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik kontrollerinden geçen Naeh, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etti.

İsrail askerleri, önceki gün Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermilerle müdahale ederek onlarca Filistinliyi şehit etti.

Kaynak: AA