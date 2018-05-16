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İsrail terörü 18 çocuğun canına mal oldu

İsrail askerleri, Gazze'de binden fazla çocuğu ağır yaraladı. 2018’in başından bu yana ise 18 çocuğu öldürdü.

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İsrail terörü 18 çocuğun canına mal oldu

İsrail askerleri, Gazze'de 30 Mart'ta başlayan ve dün sona eren "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde binden fazla çocuğu ağır yaraladı, 12 çocuğu öldürdü.

Sadece geçen Pazartesi günü 6 çocuk İsrail kurşunlarıyla can verdi. Bunlardan 3'ünü başından gerçek silahla vurdu.

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü, çocukların öldürülme ve yaralanma yerlerine bakılarak İsrail güçlerinin hiç tehdit oluşturmayan sivillere ve çocuklara karşı öldürücü güç kullandığını söyledi. 

Örgüte göre, İsrail, Filistinli çocukları öldürerek ve sakat bırakarak uluslararası normları görmezden gelip, suç işliyor.

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü, hesap sorulabilmesi için acil tedbir alınmasını istiyor.

İsrail, geçen Pazartesi günü Gazze’nin İsrail sınırında Filistinlilerin yaptıkları gösterilerde en az 63 Filistinliyi gerçek mermi, plastik mermi, göz yaşartıcı bomba parçalarıyla öldürdü ve 3 bin 188 kişiyi de yaraladı.

Gazze'de neler yaşandı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan gelişmeler, tam bir katliama dönüştü.

ABD'nin Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılışının, Nekbe diye bilinen, Filistinliler'in yurtlarından sürülüş yıl dönümünün arifesinde yapılması, öfkeyi tırmandırdı.

Keskin nişancılar tek tek çocuk, yaşlı, engelli demeden gözlerine kestirdiklerini katletti.

2014 yılından bu yana yaşanan en kanlı günde, 63 Filistinli şehit oldu, 2 binden fazla Filistinli yaralandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, gazze
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