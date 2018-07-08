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İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel bu sabah Aksa'ya girdi.

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İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Mescid-i Aksaya girdi
İsrail'de Yahudi Evi Partisi Milletvekili Uri Ariel, İsrail güçleri eşliğinde bir grup radikal Yahudi yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
 
2,5 yıl sonra Harem-i şerif avlusuna giren ilk İsrailli Bakan
 
Ariel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun izniyle, iki buçuk yıl sonra Harem-i Şerif'in avlusuna giren ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunda yer alan habere göre Ariel, Mescid-i Aksa'nın girişinde "Heykel'in yakında inşa edilmesini umduğunu" söyledi.

Ariel'in Aksa'ya girmek için İsrail Meclisi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda önceden izin aldığı aktarıldı.

Milletvekillerinin girişine izin verilmişti

Netanyahu geçen hafta İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi de Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları Perşembe günü duyurmuştu.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, israil, Netanyahu, israilli milletvekilleri, uri ariel
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