İsrail tankları Suriye'yi vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kontrolündeki askeri noktalara saldırılar düzenlendi.

Suriye'nin İsrail sınırında Kuneytra ilinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait tanklar, sabah saatlerinde Kuneytra'nın kuzey kırsalında İsrail sınırına yakın Tülül el-Humur bölgesinde konuşlu Hizbullah milislerinin bulunduğu noktalara ateş açtı.

Deyrizor askeri üssünde patlama

Öte yandan, yerel kaynaklara göre, doğudaki Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde bu sabah erken saatlerde Deyrizor askeri üssü ve çevresinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Kaynaklar, hava üssü ve çevresindeki patlamaların, ABD veya son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artıran İsrail kaynaklı olabileceğini düşünüyor. Rejimden saldırılarla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Saldırılar güneydeki İran destekli gruplara yoğunlaşıyor

İran destekli yabancı terörist grupların bulunduğu Deyrizor ve Fırat Vadisi bölgesinde daha önce ABD ile İran destekli gruplar arasında gerilimler yaşanmıştı.

İsrail son günlerde, Suriye'de rejim ve İran'a bağlı güçlerin konuşlandığı Halep, Humus, Hama, Şam, Dera, Kuneytra ve Süveyda illerindeki farklı noktalara saldırılar düzenliyor.

Ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinde rejime bağlı Hama askeri havaalanında dün şiddetli patlamalar meydana gelmişti. Patlamaların gerçekleştiği noktada İran'a bağlı çok sayıda askeri grup bulunuyordu.

İsrail'in, Suriye'ye iç savaş süresince düzenlediği saldırılar, güneydeki İran destekli terörist grupların konuşlu olduğu alanlarda yoğunlaşıyor.

İsrail, 10 Mayıs gecesi Suriye'de İran güçlerinin bulunduğu 26 noktayı füze ve topçu saldırısıyla vurmuştu.

Kaynak: AA