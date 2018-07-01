İsrail tankları Suriye sınırında

İsrail ordusu önlem olarak Suriye sınırına tank ve topçu güçlerini konuşlandırdı.

Çatışmalar ve Golan Tepeleri

Gerekçeleri ise rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi.

Takviye ekiplerin gönderilmesindeki diğer bir neden ise Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler.

Esed Dera'yı vuruyor

Aynı zamanda orduya göre İsrail, Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürüyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Halep, Doğu Guta ve Humus'tan sonra Dera'yı ele geçirmek için sivil yerleşimleri vuruyor.

Yüze yakın sivil öldü, 150 bin sivil göç etti

Rejim güçleri, yaklaşık 320 kilometrekare alanda ilerledi. Son 9 günde yüze yakın sivil hayatını kaybetti.

Dera'daki şiddetli saldırılar, en az 150 bin sivilin Ürdün ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru göç etmesine neden oldu.

İsrail ve Suriye işgalindeki Golan Tepeleri

İsrail 1967'deki Altı Gün Savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni işgal etti. 1973'te İsrail ve Suriye arasındaki savaş sonrasında Suriye, bölgenin yüzde 5'ini geri aldı.

İki ülke arasında 1974'te oluşturulan tampon bölgede BM Ateşkes Gözlemci Gücü (UNDOF) var.

BM olanı biteni izliyor

İsrail ve Suriye arasındaki Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı izlemek için bölgede.

UNDOF misyonunda Nisan 2018 itibarıyla Fiji, İrlanda, Hindistan, Nepal ve Gana'dan bin 112 barış gücü görevlisi yer alıyor.

Kaynak: REU