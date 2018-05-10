  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail Suriye'nin güneyine saldırı düzenledi

İsrail Suriye'nin güneyine saldırı düzenledi

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerine tank atışları ve hava akınları düzenledi.

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İsrail Suriyenin güneyine saldırı düzenledi

Suriye'nin Kuneytra ilindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Golan'dan Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar kentine tank atışları düzenledi.

Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine akınlar düzenledi.

Saldırı sonrası İsrail'in Golan bölgesinde siren sesleri çalmaya başladı.

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, "Sirenlerin çalıştığını söyleyebilirim ancak nedenini söyleyemem. Henüz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu: İran güçleri Suriye'den İsrail'e 20 roket attı

İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu bunu vahim bir olay olarak görmektedir ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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