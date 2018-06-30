İsrail Suriyelilere kapılarını kapattı

Esed rejimi askerlerinin Ürdün sınırı ile İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırındaki silahlı grupları temizlemek için başlatttığı operasyon sonrası, ülkenin güneybatısında 120 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki mülteci kamplarındaki insan sayısının son günlerde hatırı sayılır oranda arttığını tespit ettiklerini, şiddetten kaçan Suriyelilere Perşembe gecesi dört ayrı noktada yardım gönderildiğini duyurdu.

Lieberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in pozisyonunu koruduğunu ve Suriyelilerin İsrail sınırlarına geçemeyeceğini belirtti. Lieberman, "Suriye'nin güneyindeki olayları yakından takip ediyoruz. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyacağız. Her zaman olduğu gibi sivillere, kadınlara ve çocuklara insani yardıma hazırız ancak hiçbir Suriyeliyi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz" diye yazdı.

Kaynak: Deutsche Welle, AA