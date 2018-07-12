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İsrail Suriye'de 3 askeri hedefe saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlaline karşılık 3 askeri hedefi vurdu.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Taberiyye Gölü üzerinde İsrail hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen İHA'ya karşılık olarak gece saatlerinde Suriye'de 3 askeri hedef vuruldu. 

Açıklamada ordunun, İsrail devletinin egemenliğine ve vatandaşlarına zarar vermeye yönelik ihlal girişimlerine karşı sert ve sıkı bir şekilde hareket etmeye devam edeceği dile getirildi.

Ordunun açıklamasında, Suriye'ye ait askeri hedeflerin nasıl vurulduğuna dair bilgi verilmedi.

Putin-Netanyahu görüşmesi sırasında gerçekleşti

Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da görüşmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Netanyahu Putin'le görüşmesinde, insansız hava aracının düşürülmesi konusuna değinerek, İsrail hava sahası veya topraklarına yönelik herhangi bir ihlal teşebbüsüne karşı sert ve sıkı bir şekilde karşılık vermeye devam edeceklerini söylemişti.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail hava sahasını yaklaşık 10 kilometre ihlal eden insansız hava aracının Taberiyye Gölü üzerinde patriot füzesiyle vurularak düşürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, israil
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