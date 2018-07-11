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İsrail Suriye sınırından yaklaşan İHA'yı etkisiz hale getirdi

Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşan bir insansız hava aracının İsrail ordusundaki Patriot hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü açıklandı.

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İsrail Suriye sınırından yaklaşan İHAyı etkisiz hale getirdi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail füze alarm sistemi Suriye-İsrail sınırında bugün alarm verdi. Suriye-İsrail sınırına doğru yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesi üzerine Patriot hava savunma füzesi ateşlendi.

İki ülke sınırında gerginlik artıyor

Esed rejiminin haber ajansı Sana'da yer alan haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan ve İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne Pazartesi günü  füze saldırısı düzenlediği iddia edilmişti.

Ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı" denilmişti.

İsrail, son 3-4 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki askeri noktalara saldırılar düzenlemişti. 

Kaynak: Haaretz, AA

Etiketler: suriye, israil, insansız hava aracı, füze
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