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İsrail şehit Filistinlinin cenazesini teslim etmiyor

İsrail makamları, hapishanede şehit olan Filistinli Aziz Aviysat'ın naaşını ailesine teslim etmeyecek.

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İsrail şehit Filistinlinin cenazesini teslim etmiyor

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan geçen hafta İsrail hapishanesinde şehit olan Aziz Aviysat'ın cenazesini ailesine teslim etmeme kararı aldı.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet (Şabak), Hapishaneler İdaresi ve polis, bakanın bu kararına karşı.

Ayrıca karar, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerine ait cenazelerin teslim alınmasını da zora sokabilir.

İsrailli Bakana göre hedef Hamas

İsrailli Bakan Erdan ise cenazenin teslim edilmemesinin, Kudüs'te herhangi bir çatışmaya neden olmayacağını savunurken, bu uygulamanın asıl hedefinin de "Hamas'a baskı yapmak" olduğundan bahsediyor.

Çözüm için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son kararı verecek.

Tedavi sırasında şehit düştü

Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbine kan pıhtısı atan Filistinli tutuklu Aziz Aviysat, Assaf Harofeh Hastanesine nakledilmesinin ardından şehit oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 2016'da ellerinde, 4 İsrail askerinin olduğunu açıkladı.

Askerlerin kimlikleri ya da sağlık durumlarıyla ilgili bilgi de verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, Aziz Aviysat
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