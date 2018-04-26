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Buradasınız : » » İsrail Savunma Bakanı Lieberman: İran, Tel Aviv'e saldırırsa biz de Tahran'ı vururuz

İsrail Savunma Bakanı Lieberman: İran, Tel Aviv'e saldırırsa biz de Tahran'ı vururuz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran'ın Tel Aviv'e saldırması halinde, ülkesinin de Tahran'ı vurarak misilleme yapacağını söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Lieberman: İran, Tel Avive saldırırsa biz de Tahranı vururuz

Lieberman, Suudi Arabistan'ın Arapça yayın yapan Elaph haber sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail savaş istemiyor. Ama İran Tel Aviv'e saldırırsa biz de Tahran'ı vururuz" dedi.

Hava üslerine saldırı

İsrail, iki hafta önce Humus'ta bulunan T4 ve Şayrat hava üslerine saldırmıştı. Görgü tanıkları, Suriye'nin ana gaz alanlarının olduğu stratejik bir bölgede bulunan ve İran güçleri tarafından kullanılan üslere 20'den fazla füze isabet ettiğini söylemişti. Saldırda 14 kişi hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonunun haberine göre, hayatını kaybedenlerin 7'sinin İranlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tehdit, suriye, rusya, iran, hava saldırısı
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