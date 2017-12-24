İsrail savcılığından Cuneydi'nin serbest bırakılma kararına itiraz

İsrail Ofer Askeri Mahkemesinin, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin serbest bırakılması yönünde aldığı karar sonrası savcılığın itirazda bulunduğu bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Fevzi'nin amcası Reşad el-Cuneydi, Ofer Mahkemesinin yeğeni hakkında 2 bin 860 dolar kefaletle serbest bırakılması yönünde karar aldığını, ancak savcılığın bu karara itiraz ettiğini söyledi.

Kudüs direnişinin sembolü Cuneydi'nin gözaltı süresi yeniden uzatıldı

Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi'nin amcası Reşat el-Cuneydi Ankara'da

Amca Cuneydi, Fevzi'nin avukatının mahkemeden, nihai kararın 48 saat içinde verilmesini talep ettiğini aktardı.

Filistin Esirler Cemiyeti avukatı Erva Huleyhil de savcılığın, serbest bırakılma kararının ardından itiraz mühleti verilmesi için 48 saat erteleme istediğini belirtti.

Huleyhil, Fevzi'nin maruz kaldığı ihlallerle ilgili Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne şikayette bulunacaklarını kaydetti.

Filistinli 16 yaşındaki Cuneydi, 7 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmıştı. Kudüs direnişinin sembolü haline gelen görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA