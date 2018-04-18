İsrail, savaş uçaklarını ABD'deki tatbikata göndermeyecek

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Mayıs ayında Alaska'da yapılacak "Kırmızı Bayrak" adlı askeri tatbikata katılmayacak.
Haberde, İran'ın geçen hafta Suriye'nin Humus kentindeki rejime ait T-4 hava üssüne düzenlenen bombardımanla ilgili İsrail'i suçlaması ve karşılık verileceğini açıklamasının ardından İsrail ordusunun savaş uçaklarını Alaska'ya göndermekten vazgeçtiği belirtildi.
İsrail ordu sözcüsü, konuya ilişkin kısa bir yazılı açıklamayla cevap verdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin "Kırmızı Bayrak" tatbikatına katılacağı belirtilen açıklamada, "Tatbikata uçak katılımı Hava Kuvvetleri durum değerlendirmelerine göre ayarlanmıştır" ifadeleri kullanılarak detay vermekten kaçınıldı.
Humus şehrindeki T-4 hava üssüne 9 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, "Saldırgan eylemleri nedeniyle Tel Aviv cezalandırılacak" demişti.
Kaynak: AA