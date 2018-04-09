İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, dün 3 Filistinlinin "sınırı geçmesi" nedeniyle savaş uçaklarının Hamas'a ait bir hedefi vurduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bölgeyi hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA