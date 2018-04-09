İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, dün 3 Filistinlinin "sınırı geçmesi" nedeniyle savaş uçaklarının Hamas'a ait bir hedefi vurduğunu açıkladı.
- İsrail, Filistinli genci protez bacağından etti
- İsrail ordusundan katliam itirafı: Tehlike arz etmediği halde vuruldu
- 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 31 Filistinli şehit oldu
- İsrail'in kurşunlarına meydan okuyan Filistinliler o anları anlattı
- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
- İsrail askerleri Filistinli genci askeri araçla ezdi
Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bölgeyi hedef aldığını söyledi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA