İsrail "Sanat ve Zanaat Köyü"nü vurdu

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında, bölgenin en önemli kültür merkezleri arasında olan Sanat ve Zanaat Köyü'nün çok büyük hasar gördüğü belirtildi.