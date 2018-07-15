İsrail "Sanat ve Zanaat Köyü"nü vurdu

Gazze Belediyesi Kültür ve Kültür Merkezi İşleri Genel Müdürü İmad Siyam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Gazze'ye düzenlenen barbar siyonist saldırıda, belediyeye ait Sanat ve Zanaat Köyü ağır hasar gördü" ifadelerini kullandı.
Sanat ve Zanaat Köyü 1998'de Filistin sanatı, zanaati ve kültürünü yok olmaktan kurtarmak amacıyla kurulmuştu.
Gazze'ye dün düzenlenen saldırıda, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'de bulunan merkezinin de ağır hasar gördüğü açıklanmıştı.
Saldırıda 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.
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Kaynak: AA