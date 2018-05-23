İsrail saldırısıyla anne karnında tanışan Filistinli, ikinci kez "engelli" durumuna düştü

İsrail saldırısıyla anne karnında tanışan Filistinli Ala es-Sevafiri, işgal güçlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesinde yaralanması ve iç organlarının bir kısmının alınması sonucu ikinci kez engelli durumuna düştü.

Gazze Şeridi'nde geçen pazar düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında "patlayıcı kurşunla" vurulan 26 yaşındaki Sevafiri'nin, karnından aldığı yara neticesinde dalak, pankreas, bağırsak ve karaciğerinin bir kısmı alındı.

Anne İntisar es-Sevafiri'nin (60) 1992 yılında kendisine hamile iken katıldığı gösterilerde İsrail'in attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenmesi nedeniyle doğuştan beyin atrofisi olan, konuşma güçlüğü çeken ve sık sık kramp sorunu yaşayan Filistinli genç, 26 yıl sonra ikinci kez engelli durumuna düştü.

Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'nde tedavi gören Ala es-Sevafiri, iç organlarının bir kısmının alınması ve bazı damarlarının kesilmesi nedeniyle acılar içerisinde kıvranıyor.

Anne Sevafiri yaptığı açıklamada, kızının Gazze İsrail sınırında kurulan "Dönüş" kampında Filistin kültürel mirasıyla ilgili tertip edilen etkinliği günler öncesinden sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

"İşleme yapmak için nakış malzemelerini, arkadaşıyla otururken atıştırmak için birkaç çikolata ve kavrulmuş karpuz çekirdeğini yanımıza alarak kızımın katılmayı çok istediği bu etkinliğe gittik." diyen anne, İsrail güçlerinin, sevinçlerini yarım bıraktığını, hiç kimsenin silah taşımadığı tamamen barışçıl olan bu etkinliği baltalayarak kan akıttığını söyledi.

Kızının arkadaşlarıyla dolaştığı sırada kurşunlara hedef olduğunu ve ağır yaralandığını ifade eden anne Sevafiri, "Kızıma atılan kurşun sıradan değil, patlayıcı bir kurşun. Zor bir ameliyat geçirdi. Kalbi iki kere durdu. Karnından yaralanması neticesinde dalak, pankreas, bağırsak ve karaciğerinin bir kısmı alındı." dedi.

Sevafiri, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki sağlık imkanlarının yetersiz olduğunu, kızının ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi ekipmana ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, İslam dünyasına ve Arap ülkelerine, kızının ve diğer yaralıların tedavilerini üstlenmesi için yardım çağrısında bulundu.

Anne Sevafiri ayrıca Filistin halkına destek için Filistinli gruplar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasını talep etti.

Kaynak: AA