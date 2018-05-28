  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.587
    EURO 5.333
  • BIST 106525.25
    ALTIN 191.33
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Filistinli Muhammed toprağa verildi

İsrail saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Filistinli Muhammed toprağa verildi

İsrail'in Gazze'ye top atışıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Filistinli Muhammed Ahmet er-Radi son yolculuğuna uğurlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği top atışı saldırısında şehit olan Muhammed Ahmed er-Radi'nin cenaze töreni Beyt Lahiya kentinde düzenlendi.

Radi'nin naaşı kentte kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada "İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği saldırıda Muhammed Ahmed er-Radi'nin (25) şehit olduğunu, bir kişinin yaralandığını" belirtmişti.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinin doğu sınırı yakınlarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER