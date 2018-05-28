İsrail saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Filistinli Muhammed toprağa verildi

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği top atışı saldırısında şehit olan Muhammed Ahmed er-Radi'nin cenaze töreni Beyt Lahiya kentinde düzenlendi.

Radi'nin naaşı kentte kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada "İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği saldırıda Muhammed Ahmed er-Radi'nin (25) şehit olduğunu, bir kişinin yaralandığını" belirtmişti.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinin doğu sınırı yakınlarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA