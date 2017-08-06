İsrail saldırı girişimiyle suçladığı Filistinliyi vatandaşlıktan çıkardı

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Hayfa Merkezi Mahkemesi, çoğunluğu Arap nüfustan oluşan kuzeydeki Umm'ul Fehm kenti sakinlerinden 25 yaşındaki "Ala Züyud"un İsrail vatandaşlığından çıkarılmasına karar verdi.

Araba ve bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Züyud'un vatandaşlığının Ekim ayında düşürüleceği belirtildi.

İsrail Parlamentosu (Knesset), Mart ayında İçişleri Bakanlığına, İsrail karşıtı olduğu tespit edilen kişilerin vatandaşlığını düşürme yetkisi veren ve İsrail basınında "Bişara Kanunu" olarak isimlendirilen kanunu onaylamıştı.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri de geçen hafta ünlü Arap düşünür ve eski parlamenter Azmi Bişara'nın vatandaşlıktan çıkarılması için Başsavcı Avichai Mandelblit'ten resmi talepte bulunmuştu.